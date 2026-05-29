Курс валют на 29 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подешевело на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.05.2026 ( пятница ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,26 грн (-4 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,44 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,15 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,10/44,20 Евро 51,60/51,80 Злотый 12,05/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,85/44,55 50,95/51,95 Ощадбанк 43,95/ 44,50 51,30/51,95 12,20/12,60 ПУМБ 44,00/ 44,60 51,30/52,00 12,20/12,60 Укргазбанк 43,95/ 44,50 51,30/51,95 12,20/ 12,60 Райффайзен 44,09/ 44,50 51,20/51,85

Напомним, на валютном рынке Украины на прошлой неделе зафиксировали усиление доллара на фоне слабеющего евро. К концу мая ожидается повышенная волатильность курса валют из-за политических решений в Верховной Раде, налогового периода и влияния международных финансовых факторов.