Курс валют на 29 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил курс доллара на среду / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подорожал на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.10.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,08 грн (+1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,98 грн (+1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,55 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,00/42,15
Евро 49,15/49,34
Злотый 11,55/11,65

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,65/42,25 48,35/49,35 11,25/11,55
Ощадбанк 41,80/42,45 48,70/49,55 11,30/11,60
ПУМБ 41,80/42,40 48,70/49,40 11,20/11,50
Укргазбанк 41,80/42,45 48,70/49,55 11,30/11,60
Райффайзен 41,33/42,20 48,70/49,37 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Автор:
Светлана Манько