Курс валют на 29 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подорожал на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.10.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 42,08 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,98 грн (+1 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,55 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,00/42,15 Евро 49,15/49,34 Злотый 11,55/11,65

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,65/42,25 48,35/49,35 11,25/11,55 Ощадбанк 41,80/42,45 48,70/49,55 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,70/49,40 11,20/11,50 Укргазбанк 41,80/42,45 48,70/49,55 11,30/11,60 Райффайзен 41,33/42,20 48,70/49,37 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.