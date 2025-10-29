- Категория
Курс валют на 29 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подорожал на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.10.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,08 грн (+1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,98 грн (+1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,55 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,00/42,15
|Евро
|49,15/49,34
|Злотый
|11,55/11,65
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,65/42,25
|48,35/49,35
|11,25/11,55
|Ощадбанк
|41,80/42,45
|48,70/49,55
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,70/49,40
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,80/42,45
|48,70/49,55
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,33/42,20
|48,70/49,37
|11,20/11,50
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.