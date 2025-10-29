Курс валют на 29 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво зміцнився, а євро подорожчало на одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29.10.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 42,08 грн (+1 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,98 грн (+1 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,55 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,00/42,15 Євро 49,15/49,34 Злотий 11,55/11,65

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,65/42,25 48,35/49,35 11,25/11,55 Ощадбанк 41,80/42,45 48,70/49,55 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,70/49,40 11,20/11,50 Укргазбанк 41,80/42,45 48,70/49,55 11,30/11,60 Райффайзен 41,33/42,20 48,70/49,37 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.