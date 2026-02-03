- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 3 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на шестнадцать копеек, в то же время евро подешевело на одиннадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 03.02.2026 г. (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,97 грн (+16 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,91 грн (-11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,07 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,05/43,15
|Евро
|51,10/50,30
|Злотый
|12,13/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 3 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,65/43,25
|50,30/51,30
|Ощадбанк
|42,85/43,35
|50,65/51,60
|12,45/12,85
|ПУМБ
|42,80/43,40
|50,90/51,60
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|42,85/43,35
|50,65/51,60
|12,45/12,90
|Райффайзен
|42,90/ 43,32
|50,40/ 51,23
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.