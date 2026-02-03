Курс валют на 3 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на шестнадцать копеек, в то же время евро подешевело на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 03.02.2026 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,97 грн (+16 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,91 грн (-11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,07 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,05/43,15 Евро 51,10/50,30 Злотый 12,13/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,65/43,25 50,30/51,30 Ощадбанк 42,85/43,35 50,65/51,60 12,45/12,85 ПУМБ 42,80/43,40 50,90/51,60 12,30/12,90 Укргазбанк 42,85/43,35 50,65/51,60 12,45/12,90 Райффайзен 42,90/ 43,32 50,40/ 51,23

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.