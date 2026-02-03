Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,97

+0,16

EUR

50,91

--0,12

Наличный курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,30

51,10

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 3 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

гривна, доллар
Нацбанк установил курс доллара и евро на вторник / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на шестнадцать копеек, в то же время евро подешевело на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 03.02.2026 г. (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,97 грн (+16 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,91 грн (-11 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,07 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,05/43,15
Евро 51,10/50,30
Злотый 12,13/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,65/43,25 50,30/51,30
Ощадбанк 42,85/43,35 50,65/51,60 12,45/12,85
ПУМБ 42,80/43,40 50,90/51,60 12,30/12,90
Укргазбанк 42,85/43,35 50,65/51,60 12,45/12,90
Райффайзен 42,90/ 43,32 50,40/ 51,23

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.

Автор:
Светлана Манько