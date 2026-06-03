Курс валют на 3 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на четыре копейки, установив новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3.06.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,34 грн (+4 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,66 грн (+6 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,20 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,10/44,20 Евро 51,65/51,80 Злотый 12,05/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,90/44,55 51,25/52,05 Ощадбанк 43,95/ 44,60 51,35/52,05 12,20/12,60 ПУМБ 44,00/ 44,65 51,30/52,10 12,20/12,60 Укргазбанк 43,95/ 44,60 51,35/52,05 12,20/ 12,60 Райффайзен 44,10/ 44,53 51,30/52,00

Напомним, в июне 2026 года валютный рынок Украины, вероятно, будет оставаться стабильным без резких колебаний. Эксперты не прогнозируют резких изменений курса, хотя гривня и дальше будет находиться под давлением войны, потребностей в импорте и внешних экономических факторов.