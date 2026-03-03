- Категория
Курс валют на 3 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 13 копеек, в то же время евро подешевел сразу на 27 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3.03.2026 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,23 грн (+13 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,60 грн (-27 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,94 грн (-10 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,20/43,31
|Евро
|50,90/51,13
|Злотый
|12,03/12,20
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 3 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,90/43,50
|50,10/51,10
|Ощадбанк
|43,10/ 43,55
|50,45/51,30
|12,50/12,85
|ПУМБ
|43,00/ 43,60
|50,50/51,20
|12,50/12,85
|Укргазбанк
|43,10/ 43,55
|50,65/51,45
|12,50/12,85
|Райффайзен
|43,15/ 43,49
|50,40/51,03
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.