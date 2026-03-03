Курс валют на 3 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 13 копеек, в то же время евро подешевел сразу на 27 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3.03.2026 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,23 грн (+13 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,60 грн (-27 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,94 грн (-10 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,20/43,31 Евро 50,90/51,13 Злотый 12,03/12,20

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,90/43,50 50,10/51,10 Ощадбанк 43,10/ 43,55 50,45/51,30 12,50/12,85 ПУМБ 43,00/ 43,60 50,50/51,20 12,50/12,85 Укргазбанк 43,10/ 43,55 50,65/51,45 12,50/12,85 Райффайзен 43,15/ 43,49 50,40/51,03

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.