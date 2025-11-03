Курс валют на 3 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне продолжает снижаться, а евро подешевел сразу на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3.11.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,89 грн (-8 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,41 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,37 грн (-6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,90/42,02 Евро 48,65/48,85 Злотый 11,45/11,55

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,47/42,07 47,80/48,80 11,30/11,60 Ощадбанк 41,70/42,25 48,20/49,10 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,50/49,20 11,20/11,50 Укргазбанк 41,70/42,25 48,20/49,10 11,30/11,60 Райффайзен 41,80/42,15 48,15/48,69 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.