Курс валют на 3 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні продовжує знижуватися, а євро подешевшало одразу на десять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 3.11.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,89 грн (-8 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,41 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,37 грн (-6 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,90/42,02 Євро 48,65/48,85 Злотий 11,45/11,55

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 3 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,47/42,07 47,80/48,80 11,30/11,60 Ощадбанк 41,70/42,25 48,20/49,10 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,50/49,20 11,20/11,50 Укргазбанк 41,70/42,25 48,20/49,10 11,30/11,60 Райффайзен 41,80/42,15 48,15/48,69 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.