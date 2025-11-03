- Категорія
Курс валют на 3 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні продовжує знижуватися, а євро подешевшало одразу на десять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 3.11.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,89 грн (-8 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,41 грн (-10 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,37 грн (-6 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,90/42,02
|Євро
|48,65/48,85
|Злотий
|11,45/11,55
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 3 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,47/42,07
|47,80/48,80
|11,30/11,60
|Ощадбанк
|41,70/42,25
|48,20/49,10
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,50/49,20
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,70/42,25
|48,20/49,10
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,80/42,15
|48,15/48,69
|11,20/11,50
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.