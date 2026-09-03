Курс валют на 3 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на 15 копеек, в то же время евро подорожало на 11 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 03.09.2026 ( четверг ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,60 грн (+15 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,64 грн (+ 11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,93 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,43/ 44,94 Евро 51,44/ 52,09 Злотый 11,68/ 12,07

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,25/44,85 51,10 52,10 11,75/ 12,15 Ощадбанк 44,40/ 45,00 51,50/52,20 11,75/ 12,15 ПУМБ 44,40/ 45,00 51,50/52,20 11,75/ 12,15 Укргазбанк 44,40/ 45,00 51,50/52,20 11,75/ 12,15 Райффайзен 44,50/44,90 51,40/52,15

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.