Курс валют на 30 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на шестнадцать копеек, в то же время евро подорожало на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.12.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,22 грн (+16 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,65 грн (+10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,74 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,20/42,35 Евро 49,85/50,10 Злотый 11,67/11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,85/42,45 49,10/50,10 Ощадбанк 42,00/42,55 49,35/49,95 9,70/10,40 ПУМБ 42,00/42,70 49,45/50,15 11,63/11,93 Укргазбанк 42,00/42,55 49,45/50,15 10,80/11,80 Райффайзен 42,05/42,47 49,30/50,07

Заметим, приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году влияние праздничного фактора будет гораздо более мягким, чем в прошлом. Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.