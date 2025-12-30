- Категория
Курс валют на 30 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на шестнадцать копеек, в то же время евро подорожало на десять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.12.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,22 грн (+16 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,65 грн (+10 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,74 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,20/42,35
|Евро
|49,85/50,10
|Злотый
|11,67/11,80
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,85/42,45
|49,10/50,10
|Ощадбанк
|42,00/42,55
|49,35/49,95
|9,70/10,40
|ПУМБ
|42,00/42,70
|49,45/50,15
|11,63/11,93
|Укргазбанк
|42,00/42,55
|49,45/50,15
|10,80/11,80
|Райффайзен
|42,05/42,47
|49,30/50,07
Заметим, приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году влияние праздничного фактора будет гораздо более мягким, чем в прошлом. Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.