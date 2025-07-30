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Курс валют на 30 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США повысился на 1 копейку, а евро подешевел на 48 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.07.2025 (среду).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,79 (-1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,22 грн (-48 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,27 грн (-16 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,65/41,72 грн
|Евро
|48,45/48,69 грн
|Злотый
|11,35/11,47 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.30/41.90
|47.75/48.75
|Ощадбанк
|41.57/41.97
|48.10/48.85
|10.90/11.50
|ПУМБ
|41.50/42.10
|48.50/49.20
|11.30/11.60
|Укргазбанк
|41.50/41.95
|48.20/48.70
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.69/41.96
|47.90/48.44
Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро.