Курс валют на 30 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США повысился на 1 копейку, а евро подешевел на 48 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.07.2025 (среду).

Курс доллара

1 доллар США – 41,79 (-1 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,22 грн (-48 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,27 грн (-16 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,65/41,72 грн Евро 48,45/48,69 грн Злотый 11,35/11,47 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41.30/41.90 47.75/48.75 Ощадбанк 41.57/41.97 48.10/48.85 10.90/11.50 ПУМБ 41.50/42.10 48.50/49.20 11.30/11.60 Укргазбанк 41.50/41.95 48.20/48.70 10.50/11.50 Райффайзен 41.69/41.96 47.90/48.44

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро.