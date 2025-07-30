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Курс валют на 30 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

курс валют курс гривны
НБУ установил официальный курс на среду / Pixabay

Официальный курс гривны по отношению к доллару США повысился на 1 копейку, а евро подешевел на 48 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.07.2025 (среду).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,79 (-1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,22 грн (-48 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,27 грн (-16 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,65/41,72 грн
Евро 48,45/48,69 грн
Злотый 11,35/11,47 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41.30/41.90 47.75/48.75
Ощадбанк 41.57/41.97 48.10/48.85 10.90/11.50
ПУМБ 41.50/42.10 48.50/49.20 11.30/11.60
Укргазбанк 41.50/41.95 48.20/48.70 10.50/11.50
Райффайзен 41.69/41.96 47.90/48.44

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро.

Автор:
Ольга Опенько