Курс валют на 30 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США підвищився на 1 копійку, а євро подешевшав на 48 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 30.07.2025 (середу).

Курс долара

1 долар США – 41,79 (-1 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,22 грн (-48 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,27 грн (-16 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,65/41,72 грн Євро 48,45/48,69 грн Злотий 11,35/11,47 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41.30 / 41.90 47.75 / 48.75 Ощадбанк 41.57 / 41.97 48.10 / 48.85 10.90 / 11.50 ПУМБ 41.50 / 42.10 48.50/49.20 11.30 / 11.60 Укргазбанк 41.50 / 41.95 48.20 / 48.70 10.50 / 11.50 Райффайзен 41.69 / 41.96 47.90 / 48.44

Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.