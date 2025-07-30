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Курс валют на 30 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США підвищився на 1 копійку, а євро подешевшав на 48 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 30.07.2025 (середу).
Курс долара
- 1 долар США – 41,79 (-1 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,22 грн (-48 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,27 грн (-16 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,65/41,72 грн
|Євро
|48,45/48,69 грн
|Злотий
|11,35/11,47 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 29 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41.30 / 41.90
|47.75 / 48.75
|Ощадбанк
|41.57 / 41.97
|48.10 / 48.85
|10.90 / 11.50
|ПУМБ
|41.50 / 42.10
|48.50/49.20
|11.30 / 11.60
|Укргазбанк
|41.50 / 41.95
|48.20 / 48.70
|10.50 / 11.50
|Райффайзен
|41.69 / 41.96
|47.90 / 48.44
Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.