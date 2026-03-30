Курс валют на 30 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подешевел сразу на двенадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.03.2026 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,84 грн (-5 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,49 грн (-12 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,78 грн (-8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,80/43,95 Евро 50,80/50,90 Злотый 11,85/12,00

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,45/44,10 50,00/50,60 Ощадбанк 43,50/ 44,20 50,25/50,80 11,90/12,40 ПУМБ 43,50/ 44,20 50,20/50,80 11,90/12,45 Укргазбанк 43,50/ 44,20 50,25/50,80 11,90/12,30 Райффайзен 43,55/ 43,98 50,20/50,97

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .