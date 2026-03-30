Курс валют на 30 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подешевел сразу на двенадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.03.2026 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,84 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,49 грн (-12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,78 грн (-8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,80/43,95
|Евро
|50,80/50,90
|Злотый
|11,85/12,00
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,45/44,10
|50,00/50,60
|Ощадбанк
|43,50/ 44,20
|50,25/50,80
|11,90/12,40
|ПУМБ
|43,50/ 44,20
|50,20/50,80
|11,90/12,45
|Укргазбанк
|43,50/ 44,20
|50,25/50,80
|11,90/12,30
|Райффайзен
|43,55/ 43,98
|50,20/50,97
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .