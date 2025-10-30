Курс валют на 30 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на семь копеек, а евро подешевело на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.10.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 42,01 грн (-7 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,87 грн (-11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,52 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,05/42,13 Евро 49,10/49,26 Злотый 11,53/11,65

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,57/42,17 48,35/49,20 11,25/11,55 Ощадбанк 41,75/42,40 48,60/49,45 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,70/49,40 11,20/11,50 Укргазбанк 41,75/42,40 48,70/49,40 11,30/11,60 Райффайзен 41,85/42,19 48,55/49,22 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.