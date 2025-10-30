- Категория
Курс валют на 30 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на семь копеек, а евро подешевело на одиннадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.10.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,01 грн (-7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,87 грн (-11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,52 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,05/42,13
|Евро
|49,10/49,26
|Злотый
|11,53/11,65
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,57/42,17
|48,35/49,20
|11,25/11,55
|Ощадбанк
|41,75/42,40
|48,60/49,45
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,70/49,40
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,75/42,40
|48,70/49,40
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,85/42,19
|48,55/49,22
|11,20/11,50
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.