Курс валют на 30 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на сім копійок, а євро подешевшало на одинадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 30.10.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 42,01 грн (-7 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,87 грн (-11 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,52 грн (-3 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,05/42,13 Євро 49,10/49,26 Злотий 11,53/11,65

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 30 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,57/42,17 48,35/49,20 11,25/11,55 Ощадбанк 41,75/42,40 48,60/49,45 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,70/49,40 11,20/11,50 Укргазбанк 41,75/42,40 48,70/49,40 11,30/11,60 Райффайзен 41,85/42,19 48,55/49,22 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.