Курс валют на 30 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на сім копійок, а євро подешевшало на одинадцять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 30.10.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 42,01 грн (-7 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,87 грн (-11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,52 грн (-3 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,05/42,13
|Євро
|49,10/49,26
|Злотий
|11,53/11,65
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 30 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,57/42,17
|48,35/49,20
|11,25/11,55
|Ощадбанк
|41,75/42,40
|48,60/49,45
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,70/49,40
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,75/42,40
|48,70/49,40
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,85/42,19
|48,55/49,22
|11,20/11,50
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.