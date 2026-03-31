Курс валют на 31 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова снизился, в то же время евро подешевел сразу на восемнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 31.03.2026 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,79 грн (-5 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,31 грн (-18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,73 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,77/43,90 Евро 50,50/50,75 Злотый 11,80/12,00

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 31 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,40/44,05 50,05/50,60 Ощадбанк 43,40/ 44,10 50,15/50,70 11,90/12,40 ПУМБ 43,40/ 44,10 50,10/50,70 11,90/12,45 Укргазбанк 43,40/ 44,10 50,15/50,70 11,90/12,30 Райффайзен 43,70/ 44,09 50,00/50,70

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .