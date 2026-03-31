Курс валют на 31 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова снизился, в то же время евро подешевел сразу на восемнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 31.03.2026 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,79 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,31 грн (-18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,73 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,77/43,90
|Евро
|50,50/50,75
|Злотый
|11,80/12,00
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 31 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,40/44,05
|50,05/50,60
|Ощадбанк
|43,40/ 44,10
|50,15/50,70
|11,90/12,40
|ПУМБ
|43,40/ 44,10
|50,10/50,70
|11,90/12,45
|Укргазбанк
|43,40/ 44,10
|50,15/50,70
|11,90/12,30
|Райффайзен
|43,70/ 44,09
|50,00/50,70
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .