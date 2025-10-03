Курс валют на 4-5 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4-5 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 3 октября.

Курс доллара

1 доллар США – 41,28 грн.

Курс евро

1 евро – 48,50 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,39 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,20/41,28 Евро 48,62/48,77 Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,80/41,40 47,70/48,70 11,10/11,30 Ощадбанк 41,10/41,55 48,20/48,85 11,10/11,30 ПУМБ 41,10/41,70 48,30/48,90 11,00/11,30 Укргазбанк 41,10/41,55 48,20/48,85 11,10/11,30 Райффайзен 41,10/41,40 48,00/48,65 11,00/11,30

