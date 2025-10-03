- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 4-5 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4-5 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 3 октября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,28 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,50 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,39 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,20/41,28
|Евро
|48,62/48,77
|Злотый
|11,35/11,45
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 3 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,80/41,40
|47,70/48,70
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,10/41,55
|48,20/48,85
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,30/48,90
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,10/41,55
|48,20/48,85
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,10/41,40
|48,00/48,65
|11,00/11,30
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.