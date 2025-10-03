Курс валют на 4-5 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4-5 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 3 жовтня.

Курс долара

1 долар США – 41,28 грн.

Курс євро

1 євро – 48,50 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,39 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,20/41,28 Євро 48,62/48,77 Злотий 11,35/11,45

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 3 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,80/41,40 47,70/48,70 11,10/11,30 Ощадбанк 41,10/41,55 48,20/48,85 11,10/11,30 ПУМБ 41,10/41,70 48,30/48,90 11,00/11,30 Укргазбанк 41,10/41,55 48,20/48,85 11,10/11,30 Райффайзен 41,10/41,40 48,00/48,65 11,00/11,30

