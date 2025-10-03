- Категорія
Курс валют на 4-5 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4-5 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 3 жовтня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,28 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,50 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,39 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,20/41,28
|Євро
|48,62/48,77
|Злотий
|11,35/11,45
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 3 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,80/41,40
|47,70/48,70
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,10/41,55
|48,20/48,85
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,30/48,90
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,10/41,55
|48,20/48,85
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,10/41,40
|48,00/48,65
|11,00/11,30
