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Курс валют на 4 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на пять копеек, а евро подешевел на 11 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.08.2025 года (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,76 грн (+5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,64 грн (-11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,14 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,60/41,68
|Евро
|48,20/48,40
|Злотый
|11.20/11.38
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.30/41.90
|47.60/48.70
|Ощадбанк
|41.50/41.95
|47.50/48.65
|10.85/11.45
|ПУМБ
|41.50/42.10
|47.90/48.60
|11.15/ 11.45
|Укргазбанк
|41.50/41.95
|47.60/48.50
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.64/41.95
|48.00/48.63
Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.