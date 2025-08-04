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Курс валют на 4 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

курс валют
НБУ установил официальный курс в понедельник. / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на пять копеек, а евро подешевел на 11 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.08.2025 года (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,76 грн (+5 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,64 грн (-11 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,14 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,60/41,68
Евро 48,20/48,40
Злотый 11.20/11.38

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41.30/41.90 47.60/48.70
Ощадбанк 41.50/41.95 47.50/48.65 10.85/11.45
ПУМБ 41.50/42.10 47.90/48.60 11.15/ 11.45
Укргазбанк 41.50/41.95 47.60/48.50 10.50/11.50
Райффайзен 41.64/41.95 48.00/48.63

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько