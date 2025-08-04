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Курс валют на 4 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

курс валют
НБУ встановив офіційний курс на понеділок. / Depositphotos

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на п'ять копійок, а євро подешевшав на 11 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4.08.2025 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,76 грн (+5 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 47,64 грн (-11 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,14 грн (-3 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,60/41,68
Євро 48,20/48,40
Злотий 11.20/11.38

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 4 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41.30 / 41.90 47.60 / 48.70
Ощадбанк 41.50 / 41.95 47.50/48.65 10.85 / 11.45
ПУМБ 41.50 / 42.10 47.90 / 48.60 11.15/ 11.45
Укргазбанк 41.50 / 41.95 47.60/48.50 10.50/11.50
Райффайзен 41.64 / 41.95 48.00/48.63

Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько