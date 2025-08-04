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Курс валют на 4 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на п'ять копійок, а євро подешевшав на 11 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4.08.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,76 грн (+5 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,64 грн (-11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,14 грн (-3 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,60/41,68
|Євро
|48,20/48,40
|Злотий
|11.20/11.38
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 4 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41.30 / 41.90
|47.60 / 48.70
|Ощадбанк
|41.50 / 41.95
|47.50/48.65
|10.85 / 11.45
|ПУМБ
|41.50 / 42.10
|47.90 / 48.60
|11.15/ 11.45
|Укргазбанк
|41.50 / 41.95
|47.60/48.50
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.64 / 41.95
|48.00/48.63
Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.