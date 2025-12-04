- Категория
Курс валют на 4 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на 13 копеек, в то же время евро подорожало на 5 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.12.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,20 грн (-13 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,23 грн (+5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,64 грн (+3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,18/42,27
|Евро
|49,20/49,35
|Злотый
|11,57/11,68
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 3 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,77/42,37
|48,50/49,50
|11,40/11,70
|Ощадбанк
|42,10/42,60
|49,00/49,70
|11,40/11,80
|ПУМБ
|42,10/42,70
|49,00/49,60
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|42,10/42,60
|49,00/49,70
|11,40/11,80
|Райффайзен
|42,00/42,34
|48,90/49,46
|11,30/11,70
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.