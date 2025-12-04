Курс валют на 4 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився одразу на 13 копійок, водночас євро подорожчало на 5 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4.12.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 42,20 грн (-13 коп.).

Курс євро

1 євро – 49,23 грн (+5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,64 грн (+3 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,18/42,27 Євро 49,20/49,35 Злотий 11,57/11,68

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 3 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,77/42,37 48,50/49,50 11,40/11,70 Ощадбанк 42,10/42,60 49,00/49,70 11,40/11,80 ПУМБ 42,10/42,70 49,00/49,60 11,50/11,90 Укргазбанк 42,10/42,60 49,00/49,70 11,40/11,80 Райффайзен 42,00/42,34 48,90/49,46 11,30/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.