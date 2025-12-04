- Категорія
Курс валют на 4 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився одразу на 13 копійок, водночас євро подорожчало на 5 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4.12.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 42,20 грн (-13 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 49,23 грн (+5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,64 грн (+3 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,18/42,27
|Євро
|49,20/49,35
|Злотий
|11,57/11,68
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 3 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,77/42,37
|48,50/49,50
|11,40/11,70
|Ощадбанк
|42,10/42,60
|49,00/49,70
|11,40/11,80
|ПУМБ
|42,10/42,70
|49,00/49,60
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|42,10/42,60
|49,00/49,70
|11,40/11,80
|Райффайзен
|42,00/42,34
|48,90/49,46
|11,30/11,70
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.