Курс валют на 4 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на двадцать две копейки, в то же время евро подорожало на четыре копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.02.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,19 грн (+22 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,95 грн (+4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,07 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,15/43,25
|Евро
|51,10/50,30
|Злотый
|12,15/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,85/43,45
|50,40/51,40
|Ощадбанк
|43,05/43,65
|50,70/51,65
|12,45/12,85
|ПУМБ
|43,00/43,60
|50,70/51,40
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|43,05/43,65
|50,70/51,65
|12,45/12,90
|Райффайзен
|43,05/ 43,44
|50,50/ 51,23
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.