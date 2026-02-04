Курс валют на 4 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на двадцать две копейки, в то же время евро подорожало на четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.02.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 43,19 грн (+22 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,95 грн (+4 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,07 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,15/43,25 Евро 51,10/50,30 Злотый 12,15/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,85/43,45 50,40/51,40 Ощадбанк 43,05/43,65 50,70/51,65 12,45/12,85 ПУМБ 43,00/43,60 50,70/51,40 12,30/12,90 Укргазбанк 43,05/43,65 50,70/51,65 12,45/12,90 Райффайзен 43,05/ 43,44 50,50/ 51,23

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.