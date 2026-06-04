Курс валют на 4 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на одну копейку, установив новый исторический максимум, в то же время евро подешевело на четырнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.06.2026 (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 44,35 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,52 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,16 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,15/44,25 Евро 51,55/51,80 Злотый 12,05/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,95/44,60 51,20/51,95 Сбербанк 44,00/ 44,65 51,25/52,00 12,20/12,60 ПУМБ 44,00/ 44,70 51,25/52,05 12,20/12,60 Укргазбанк 44,00/ 44,65 51,25/52,00 12,20/ 12,60 Райффайзен 44,10/ 44,57 51,10/51,80

Напомним, в июне 2026 года валютный рынок Украины, вероятно, будет оставаться стабильным без резких колебаний. Эксперты не прогнозируют резких изменений курса, хотя гривня и дальше будет находиться под давлением войны, потребностей в импорте и внешних экономических факторов.