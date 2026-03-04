Курс валют на 4 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на двадцать две копейки, установив новый исторический максимум, в то же время евро подешевело на четырнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.03.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 43,45 грн (+22 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,46 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,78 грн (-26 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,40/43,55 Евро 50,60/50,90 Злотый 11,88/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,15/43,75 49,80/50,80 Ощадбанк 43,35/ 43,85 50,30/51,10 11,80/12,40 ПУМБ 43,30/ 43,90 50,50/51,20 11,80/12,40 Укргазбанк 43,35/ 43,85 50,30/51,10 11,80/12,40 Райффайзен 43,35/ 43,75 49,80/50,62

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.