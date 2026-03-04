- Категория
Курс валют на 4 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на двадцать две копейки, установив новый исторический максимум, в то же время евро подешевело на четырнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.03.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,45 грн (+22 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,46 грн (-14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,78 грн (-26 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,40/43,55
|Евро
|50,60/50,90
|Злотый
|11,88/12,10
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,15/43,75
|49,80/50,80
|Ощадбанк
|43,35/ 43,85
|50,30/51,10
|11,80/12,40
|ПУМБ
|43,30/ 43,90
|50,50/51,20
|11,80/12,40
|Укргазбанк
|43,35/ 43,85
|50,30/51,10
|11,80/12,40
|Райффайзен
|43,35/ 43,75
|49,80/50,62
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.