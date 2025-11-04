Запланована подія 2

Курс валют на 4 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
Нацбанк установил официальный курс на вторник

Официальный курс доллара США снова пересек отметку в 42 гривны, а евро подорожало на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.11.2025 года (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,04 грн (+15 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,43 грн (+2 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,38 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,97/42,05
Евро 48,60/48,76
Злотый 11,44/11,55

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,60/42,20 47,75/48,75 11,30/11,60
Ощадбанк 41,80/42,35 48,25/49,10 11,30/11,60
ПУМБ 41,80/42,40 48,50/49,20 11,20/11,50
Укргазбанк 41,80/42,35 48,25/49,10 11,30/11,60
Райффайзен 41,90/42,22 48,10/48,69 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Автор:
Светлана Манько