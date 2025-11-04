Курс валют на 4 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США снова пересек отметку в 42 гривны, а евро подорожало на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.11.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,04 грн (+15 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,43 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,38 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,97/42,05 Евро 48,60/48,76 Злотый 11,44/11,55

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,60/42,20 47,75/48,75 11,30/11,60 Ощадбанк 41,80/42,35 48,25/49,10 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,50/49,20 11,20/11,50 Укргазбанк 41,80/42,35 48,25/49,10 11,30/11,60 Райффайзен 41,90/42,22 48,10/48,69 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.