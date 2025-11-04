Курс валют на 4 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США знову перетнув позначку у 42 гривні, а євро подорожчало на дві копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4.11.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 42,04 грн (+15 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,43 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,38 грн (+1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,97/42,05 Євро 48,60/48,76 Злотий 11,44/11,55

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 4 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,60/42,20 47,75/48,75 11,30/11,60 Ощадбанк 41,80/42,35 48,25/49,10 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,50/49,20 11,20/11,50 Укргазбанк 41,80/42,35 48,25/49,10 11,30/11,60 Райффайзен 41,90/42,22 48,10/48,69 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.