Новости
Дата публикации
Читати українською

Курс валют на 4 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
НБУ установил курс валют на четверг / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на одну копейку, а евро - на дві.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.09.2025 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,37 грн (+1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,20 грн (+2 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,34 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,27/41,35
Евро 48,20/48,35
Злотый 11,23/11,32

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 40,95/41,60 47,80/48,50 11,20/11,55
Ощадбанк 41,05/41,65 47,90/48,60 10,95/11,50
ПУМБ 41,05/41,65 47,95/48,60 11,10/11,40
Укргазбанк 41,05/41,65 47,90/48,60 10,95/11,50
Райффайзен 41,24/41,52 48,00/48,68 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько