Курс валют на 4 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні виріс на одну копійку, а євро - на дві.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 04.09.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,37 грн (+1 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,20 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,34 грн (+4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,27/41,35 Євро 48,20/48,35 Злотий 11,23/11,32

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 4 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,95/41,60 47,80/48,50 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,65 47,90/48,60 10,95/11,50 ПУМБ 41,05/41,65 47,95/48,60 11,10/11,40 Укргазбанк 41,05/41,65 47,90/48,60 10,95/11,50 Райффайзен 41,24/41,52 48,00/48,68 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.