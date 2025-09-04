- Категорія
Курс валют на 4 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні виріс на одну копійку, а євро - на дві.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 04.09.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,37 грн (+1 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,20 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,34 грн (+4 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,27/41,35
|Євро
|48,20/48,35
|Злотий
|11,23/11,32
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 4 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,95/41,60
|47,80/48,50
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,05/41,65
|47,90/48,60
|10,95/11,50
|ПУМБ
|41,05/41,65
|47,95/48,60
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,05/41,65
|47,90/48,60
|10,95/11,50
|Райффайзен
|41,24/41,52
|48,00/48,68
|10,80/11,60
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.