Курс валют на 5 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился, а евро подешевел сразу на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.11.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 42,07 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,33 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,35 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,00/42,10 Евро 48,50/48,70 Злотый 11,40/11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,65/42,25 47,75/48,75 11,30/11,60 Ощадбанк 41,85/42,35 48,20/49,00 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,30/49,00 11,20/11,50 Укргазбанк 41,85/42,35 48,20/49,00 11,30/11,60 Райффайзен 41,90/42,23 48,00/48,56 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.