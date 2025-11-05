Курс валют на 5 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився, а євро подешевшало одразу на десять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 5.11.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 42,07 грн (+3 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,33 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,35 грн (-3 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,00/42,10 Євро 48,50/48,70 Злотий 11,40/11,50

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 5 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,65/42,25 47,75/48,75 11,30/11,60 Ощадбанк 41,85/42,35 48,20/49,00 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,30/49,00 11,20/11,50 Укргазбанк 41,85/42,35 48,20/49,00 11,30/11,60 Райффайзен 41,90/42,23 48,00/48,56 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.