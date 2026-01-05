- Категория
Курс валют на 5 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на тринадцать копеек, в то же время евро подорожало на три копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 05.02.2026 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,29 грн (+13 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,58 грн (+3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,77 грн (+6 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,30/42,45
|Евро
|49,85/50,10
|Злотый
|11,70/11,80
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 5 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,85/42,45
|48,95/49,95
|Ощадбанк
|42,15/42,60
|49,45/50,10
|11,70/11,90
|ПУМБ
|42,10/42,80
|49,60/50,40
|11,70/11,93
|Укргазбанк
|42,15/42,60
|49,45/50,10
|11,70/11,90
|Райффайзен
|42,10/42,49
|49,20/49,86
