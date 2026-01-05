Курс валют на 5 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на тринадцать копеек, в то же время евро подорожало на три копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 05.02.2026 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,29 грн (+13 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,58 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,77 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,30/42,45 Евро 49,85/50,10 Злотый 11,70/11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,85/42,45 48,95/49,95 Ощадбанк 42,15/42,60 49,45/50,10 11,70/11,90 ПУМБ 42,10/42,80 49,60/50,40 11,70/11,93 Укргазбанк 42,15/42,60 49,45/50,10 11,70/11,90 Райффайзен 42,10/42,49 49,20/49,86

Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.