Курс валют на 6-7 декабря 2025 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6-7 декабря (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 5 декабря.

Курс доллара

1 доллар США – 42,18 грн.

Курс евро

1 евро – 49,23 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,63 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,14/42,25 Евро 49,17/49,35 Злотый 11,58/11,66

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,70/42,30 48,40/49,40 11,40/11,80 Ощадбанк 42,05/42,50 49,00/49,60 11,40/11,90 ПУМБ 42,00/42,60 48,90/49,70 11,50/11,90 Укргазбанк 42,05/42,50 49,00/49,60 11,40/11,90 Райффайзен 41,80/42,22 48,50/49,19 11,30/11,80

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.