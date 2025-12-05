- Категория
Курс валют на 6-7 декабря 2025 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6-7 декабря (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 5 декабря.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,18 грн.
Курс евро
- 1 евро – 49,23 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,63 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,14/42,25
|Евро
|49,17/49,35
|Злотый
|11,58/11,66
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 5 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,70/42,30
|48,40/49,40
|11,40/11,80
|Ощадбанк
|42,05/42,50
|49,00/49,60
|11,40/11,90
|ПУМБ
|42,00/42,60
|48,90/49,70
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|42,05/42,50
|49,00/49,60
|11,40/11,90
|Райффайзен
|41,80/42,22
|48,50/49,19
|11,30/11,80
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.