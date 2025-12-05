Курс валют на 6-7 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6-7 грудня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 5 грудня.

Курс долара

1 долар США – 42,18 грн.

Курс євро

1 євро – 49,23 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,63 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,14/42,25 Євро 49,17/49,35 Злотий 11,58/11,66

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 5 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,70/42,30 48,40/49,40 11,40/11,80 Ощадбанк 42,05/42,50 49,00/49,60 11,40/11,90 ПУМБ 42,00/42,60 48,90/49,70 11,50/11,90 Укргазбанк 42,05/42,50 49,00/49,60 11,40/11,90 Райффайзен 41,80/42,22 48,50/49,19 11,30/11,80

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.