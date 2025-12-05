- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 6-7 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6-7 грудня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 5 грудня.
Курс долара
- 1 долар США – 42,18 грн.
Курс євро
- 1 євро – 49,23 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,63 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,14/42,25
|Євро
|49,17/49,35
|Злотий
|11,58/11,66
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 5 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,70/42,30
|48,40/49,40
|11,40/11,80
|Ощадбанк
|42,05/42,50
|49,00/49,60
|11,40/11,90
|ПУМБ
|42,00/42,60
|48,90/49,70
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|42,05/42,50
|49,00/49,60
|11,40/11,90
|Райффайзен
|41,80/42,22
|48,50/49,19
|11,30/11,80
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.