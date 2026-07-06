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Курс валют на 6 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на двадцать три копейки, в то же время евро подешевел на шесть копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.07.2026 ( понедельник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,57 грн (-23 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,02 грн (-6 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,90 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,55/44,65
|Евро
|51,15/51,40
|Злотый
|11,85/11,96
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,20/44,80
|50,50/51,45
|Ощадбанк
|44,50/ 44,85
|50,70/51,50
|11,40/12,10
|ПУМБ
|44,50/ 44,85
|51,00/51,60
|11,40/12,10
|Укргазбанк
|44,50/ 44,85
|50,70/51,50
|11,40/12,10
|Райффайзен
|44,35/ 44,79
|50,70/51,40
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.