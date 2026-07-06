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Курс валют на 6 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс на 6 июля / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на двадцать три копейки, в то же время евро подешевел на шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.07.2026 ( понедельник ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,57 грн (-23 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,02 грн (-6 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,90 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,55/44,65
Евро 51,15/51,40
Злотый 11,85/11,96

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,20/44,80 50,50/51,45
Ощадбанк 44,50/ 44,85 50,70/51,50 11,40/12,10
ПУМБ 44,50/ 44,85 51,00/51,60 11,40/12,10
Укргазбанк 44,50/ 44,85 50,70/51,50 11,40/12,10
Райффайзен 44,35/ 44,79 50,70/51,40

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько