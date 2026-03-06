- Категория
Курс валют на 6 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, установив новый исторический максимум второй день подряд, в то же время евро подорожало на семь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.03.2026 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,80 грн (+8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,90 грн (+7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,91 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,60/44,20
|Евро
|50,90/51,30
|Злотый
|11,92/12,17
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,50/44,15
|50,45/51,40
|Ощадбанк
|43,65/ 44,25
|50,70/51,40
|11,80/12,40
|ПУМБ
|43,60/ 44,25
|50,70/51,40
|11,80/12,40
|Укргазбанк
|43,65/ 44,25
|50,70/51,45
|11,80/12,40
|Райффайзен
|43,70/ 44,15
|50,50/51,43
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .