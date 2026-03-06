Курс валют на 6 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, установив новый исторический максимум второй день подряд, в то же время евро подорожало на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.03.2026 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 43,80 грн (+8 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,90 грн (+7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,91 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,60/44,20 Евро 50,90/51,30 Злотый 11,92/12,17

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,50/44,15 50,45/51,40 Ощадбанк 43,65/ 44,25 50,70/51,40 11,80/12,40 ПУМБ 43,60/ 44,25 50,70/51,40 11,80/12,40 Укргазбанк 43,65/ 44,25 50,70/51,45 11,80/12,40 Райффайзен 43,70/ 44,15 50,50/51,43

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .