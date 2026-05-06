Курс валют на 6 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на три копейки, в то же время евро подешевел на шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.05.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 43,97 грн (-3 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,40 грн (-6 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,08 грн (-0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,75/43,81 Евро 51,40/51,60 Злотый 12,00/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,60/44,20 50,70/51,75 Ощадбанк 43,60/ 44,20 50,80/51,75 12,20/12,60 ПУМБ 43,60/ 44,20 50,80/51,75 12,30/12,60 Укргазбанк 43,60/ 44,20 50,80/51,75 12,30/12,60 Райффайзен 43,75/ 44,15 51,00/51,70

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.