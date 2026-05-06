Курс валют на 6 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на три копейки, в то же время евро подешевел на шесть копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.05.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,97 грн (-3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,40 грн (-6 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,08 грн (-0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,75/43,81
|Евро
|51,40/51,60
|Злотый
|12,00/12,10
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,60/44,20
|50,70/51,75
|Ощадбанк
|43,60/ 44,20
|50,80/51,75
|12,20/12,60
|ПУМБ
|43,60/ 44,20
|50,80/51,75
|12,30/12,60
|Укргазбанк
|43,60/ 44,20
|50,80/51,75
|12,30/12,60
|Райффайзен
|43,75/ 44,15
|51,00/51,70
В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.