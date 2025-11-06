Курс валют на 6 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подорожал на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.11.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 42,06 грн (-1 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,34 грн (+1 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,35 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,00/42,08 Евро 48,50/48,67 Злотый 11,36/11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,60/42,20 47,70/48,70 11,30/11,60 Ощадбанк 41,85/42,35 48,15/48,95 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,20/48,90 11,20/11,50 Укргазбанк 41,85/42,35 48,15/48,95 11,30/11,60 Райффайзен 41,90/42,25 48,00/48,65 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.