Новини
Дата публікації
Курс валют на 6 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив офіційний курс на четвер / Pixabay

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подорожчало на одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6.11.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 42,06 грн (-1 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,34 грн (+1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,35 грн (+0 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 42,00/42,08
Євро 48,50/48,67
Злотий 11,36/11,50

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 6 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,60/42,20 47,70/48,70 11,30/11,60
Ощадбанк 41,85/42,35 48,15/48,95 11,30/11,60
ПУМБ 41,80/42,40 48,20/48,90 11,20/11,50
Укргазбанк 41,85/42,35 48,15/48,95 11,30/11,60
Райффайзен 41,90/42,25 48,00/48,65 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.

Автор:
Світлана Манько