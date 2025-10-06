Курс валют на 6 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился, а евро подешевел на двенадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.10.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,23 грн (-5 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,38 грн (-12 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,37 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,22/41,31 Евро 48,70/48,85 Злотый 11,35/11,47

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,70/41,30 47,70/48,70 11,10/11,30 Ощадбанк 41,05/41,50 48,20/48,85 11,10/11,30 ПУМБ 41,00/41,60 48,30/48,90 11,00/11,30 Укргазбанк 41,05/41,50 48,20/48,85 11,10/11,30 Райффайзен 41,15/41,50 48,00/48,65 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.