Курс валют на 6 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился, а евро подешевел на двенадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.10.2025 года (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,23 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,38 грн (-12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,37 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,22/41,31
|Евро
|48,70/48,85
|Злотый
|11,35/11,47
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,70/41,30
|47,70/48,70
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,05/41,50
|48,20/48,85
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,00/41,60
|48,30/48,90
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,05/41,50
|48,20/48,85
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,15/41,50
|48,00/48,65
|11,00/11,30
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.