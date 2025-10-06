Курс валют на 6 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився, а євро подешевшало на дванадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6.10.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,23 грн (-5 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,38 грн (-12 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,37 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,22/41,31 Євро 48,70/48,85 Злотий 11,35/11,47

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 6 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,70/41,30 47,70/48,70 11,10/11,30 Ощадбанк 41,05/41,50 48,20/48,85 11,10/11,30 ПУМБ 41,00/41,60 48,30/48,90 11,00/11,30 Укргазбанк 41,05/41,50 48,20/48,85 11,10/11,30 Райффайзен 41,15/41,50 48,00/48,65 11,00/11,30

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.