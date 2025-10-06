- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 6 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився, а євро подешевшало на дванадцять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6.10.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,23 грн (-5 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,38 грн (-12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,37 грн (-2 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,22/41,31
|Євро
|48,70/48,85
|Злотий
|11,35/11,47
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 6 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,70/41,30
|47,70/48,70
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,05/41,50
|48,20/48,85
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,00/41,60
|48,30/48,90
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,05/41,50
|48,20/48,85
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,15/41,50
|48,00/48,65
|11,00/11,30
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.