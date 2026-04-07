Курс валют на 7 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на семь копеек, в то же время евро подешевел на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7.04.2026 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,58 грн (-7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,32 грн (+1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,80 грн (+2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,49/43,60
|Евро
|50,45/50,65
|Злотый
|11,70/11,85
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,30/43,80
|50,00/50,75
|Ощадбанк
|43,35/ 43,85
|50,05/50,80
|11,90/12,30
|ПУМБ
|43,35/ 43,85
|50,10/50,80
|11,90/12,30
|Укргазбанк
|43,35/ 43,85
|50,05/50,80
|11,90/12,30
|Райффайзен
|43,30/ 43,75
|49,90/50,70
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.