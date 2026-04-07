Курс валют на 7 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на семь копеек, в то же время евро подешевел на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7.04.2026 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,58 грн (-7 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,32 грн (+1 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,80 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,49/43,60 Евро 50,45/50,65 Злотый 11,70/11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,30/43,80 50,00/50,75 Ощадбанк 43,35/ 43,85 50,05/50,80 11,90/12,30 ПУМБ 43,35/ 43,85 50,10/50,80 11,90/12,30 Укргазбанк 43,35/ 43,85 50,05/50,80 11,90/12,30 Райффайзен 43,30/ 43,75 49,90/50,70

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.