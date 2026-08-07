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Курс валют на 7 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семь копеек, в то же время евро подорожало на пять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7.08.2026 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,76 грн (+7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,67 грн (+5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,01 грн (+2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,50/ 44,02
|Евро
|51,34/ 51,91
|Злотый
|11,73/ 12,11
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,35/44,95
|50,95/ 51,95
|11,65/ 12,20
|Ощадбанк
|44,50/ 45,05
|51,35/ 52,05
|ПУМБ
|44,50/45,10
|51,40/52,10
|11,80/ 12,10
|Укргазбанк
|44,50/ 45,00
|51,40/ 52,00
|11,30/ 12,20
|Райффайзен
|44,53/44,95
|51,40/51,93
|11,30/12,35
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.