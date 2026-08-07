Курс валют на 7 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семь копеек, в то же время евро подорожало на пять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7.08.2026 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 44,76 грн (+7 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,67 грн (+5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,01 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,50/ 44,02 Евро 51,34/ 51,91 Злотый 11,73/ 12,11

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,35/44,95 50,95/ 51,95 11,65/ 12,20 Ощадбанк 44,50/ 45,05 51,35/ 52,05 ПУМБ 44,50/45,10 51,40/52,10 11,80/ 12,10 Укргазбанк 44,50/ 45,00 51,40/ 52,00 11,30/ 12,20 Райффайзен 44,53/44,95 51,40/51,93 11,30/12,35

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.