Курс валют на 7 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подорожало сразу на восемнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7.11.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 42,08 грн (+2 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,52 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,41 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,00/42,07 Евро 48,60/48,75 Злотый 11,40/11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,63/42,23 47,80/48,80 11,30/11,60 Ощадбанк 41,90/42,40 48,30/49,00 11,30/11,60 ПУМБ 41,90/42,50 48,30/48,00 11,20/11,50 Укргазбанк 41,90/42,40 48,30/49,00 11,30/11,60 Райффайзен 41,85/42,22 48,10/48,73 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.