Курс валют на 7 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво зміцнився, а євро подорожчало одразу на вісімнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7.11.2025 (п’ятниця).

Курс долара

1 долар США – 42,08 грн (+2 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,52 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,40 грн (+5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,00/42,07 Євро 48,60/48,75 Злотий 11,40/11,50

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 7 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,63/42,23 47,80/48,80 11,30/11,60 Ощадбанк 41,90/42,40 48,30/49,00 11,30/11,60 ПУМБ 41,90/42,50 48,30/48,00 11,20/11,50 Укргазбанк 41,90/42,40 48,30/49,00 11,30/11,60 Райффайзен 41,85/42,22 48,10/48,73 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.