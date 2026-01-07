Запланована подія 2

Читати українською

Курс валют на 7 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро, гривна
НБУ установил официальный курс на среду / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на четырнадцать копеек, установив исторический максимум, в то же время евро подорожало сразу на двадцать девять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 07.01.2026 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,56 грн (+14 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 49,80 грн (+29 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,83 грн (+9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,65/42,85
Евро 50,05/50,30
Злотый 11,75/11,88

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,15/42,75 49,20/50,20
Ощдбанк 42,45/42,85 49,55/50,35 11,80/11,90
ПУМБ 42,40/43,00 49,70/50,40 11,80/11,93
Укргазбанк 42,45/42,85 49,55/50,35 11,80/11,90
Райффайзен 42,40/ 42,80 49,40/49,19

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.

Светлана Манько