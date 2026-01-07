- Категория
Курс валют на 7 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на четырнадцать копеек, установив исторический максимум, в то же время евро подорожало сразу на двадцать девять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 07.01.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,56 грн (+14 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,80 грн (+29 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,83 грн (+9 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,65/42,85
|Евро
|50,05/50,30
|Злотый
|11,75/11,88
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,15/42,75
|49,20/50,20
|Ощдбанк
|42,45/42,85
|49,55/50,35
|11,80/11,90
|ПУМБ
|42,40/43,00
|49,70/50,40
|11,80/11,93
|Укргазбанк
|42,45/42,85
|49,55/50,35
|11,80/11,90
|Райффайзен
|42,40/ 42,80
|49,40/49,19
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.