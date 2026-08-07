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Курс валют на 8-9 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Обновлены данные по курсу валют в Украине. Проверьте стоимость доллара и евро на 8-9 августа и последние тенденции рынка.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8-9 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 7 августа.
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,76 грн (+7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,67 грн (+5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,01 грн (+2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Покупка/продажа
|Доллар
|44,50/ 44,98
|Евро
|51,28/ 51,91
|Злотый
|11,56/ 12,06
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 августа курс валют выглядит так (покупка/продажа)
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|Приватбанк
|44,35/44,95
|50,95/51,95
|11,35/12,15
|Ощадбанк
|44,50/45,05
|51,35/52,05
|11,30/12,35
|ПУМБ
|44,50/45,10
|51,40/52,10
|11,80/12,10
|Укргазбанк
|44,50/45,00
|51,40/52,00
|11,30/ 12,20
|Райффайзен
|44,58/44,95
|51,40/51,82
|11,30/12,35
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.