Курс валют на 8-9 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Обновлены данные по курсу валют в Украине. Проверьте стоимость доллара и евро на 8-9 августа и последние тенденции рынка.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8-9 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 7 августа.

Курс доллара

1 доллар США – 44,76 грн (+7 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,67 грн (+5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,01 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Покупка/продажа Доллар 44,50/ 44,98 Евро 51,28/ 51,91 Злотый 11,56/ 12,06

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 августа курс валют выглядит так (покупка/продажа)

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый Приватбанк 44,35/44,95 50,95/51,95 11,35/12,15 Ощадбанк 44,50/45,05 51,35/52,05 11,30/12,35 ПУМБ 44,50/45,10 51,40/52,10 11,80/12,10 Укргазбанк 44,50/45,00 51,40/52,00 11,30/ 12,20 Райффайзен 44,58/44,95 51,40/51,82 11,30/12,35

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.