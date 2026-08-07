Курс валют на 8-9 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Оновлені дані щодо курсу валют в Україні. Перевірте вартість долара та євро на 8-9 серпня та останні тенденції ринку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8-9 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 7 серпня.

Курс долара

1 долар США – 44,76 грн (+7 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,67 грн (+5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12, 01 грн (+2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Купівля/Продаж Долар 44,50/ 44,98 Євро 51,28/ 51,91 Злотий 11,56/ 12,06

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 7 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж)

Банк/Валюта Долар Євро Злотий Приватбанк 44,35 / 44,95 50,95 / 51,95 11,35 / 12,15 Ощадбанк 44,50 / 45,05 51,35 / 52,05 11,30 / 12,35 ПУМБ 44,50 / 45,10 51,40 / 52,10 11,80 / 12,10 Укргазбанк 44,50 / 45,00 51,40 / 52,00 11,30/ 12,20 Райффайзен 44,58 / 44,95 51,40 / 51,82 11,30 / 12,35

Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.