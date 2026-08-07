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Курс валют на 8-9 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Оновлені дані щодо курсу валют в Україні. Перевірте вартість долара та євро на 8-9 серпня та останні тенденції ринку.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8-9 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 7 серпня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,76 грн (+7 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 51,67 грн (+5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12, 01 грн (+2 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Купівля/Продаж
|Долар
|44,50/ 44,98
|Євро
|51,28/ 51,91
|Злотий
|11,56/ 12,06
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 7 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж)
|Банк/Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|Приватбанк
|44,35 / 44,95
|50,95 / 51,95
|11,35 / 12,15
|Ощадбанк
|44,50 / 45,05
|51,35 / 52,05
|11,30 / 12,35
|ПУМБ
|44,50 / 45,10
|51,40 / 52,10
|11,80 / 12,10
|Укргазбанк
|44,50 / 45,00
|51,40 / 52,00
|11,30/ 12,20
|Райффайзен
|44,58 / 44,95
|51,40 / 51,82
|11,30 / 12,35
Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.