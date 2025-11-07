- Категория
Курс валют на 8-9 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8-9 ноября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 7 ноября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,08 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,52 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,41 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,00/42,06
|Евро
|48,62/48,77
|Злотый
|11,40/11,50
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,56/42,16
|47,80/48,80
|11,30/11,60
|Ощадбанк
|41,90/42,35
|48,35/48,95
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,90/42,50
|48,30/49,00
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,90/42,35
|48,35/48,95
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,80/42,15
|48,10/48,67
|11,20/11,50
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.