Курс валют на 8-9 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Каков курс доллара и евро на выходные / Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8-9 ноября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 7 ноября.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,08 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 48,52 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,41 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,00/42,06
Евро 48,62/48,77
Злотый 11,40/11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,56/42,16 47,80/48,80 11,30/11,60
Ощадбанк 41,90/42,35 48,35/48,95 11,30/11,60
ПУМБ 41,90/42,50 48,30/49,00 11,20/11,50
Укргазбанк 41,90/42,35 48,35/48,95 11,30/11,60
Райффайзен 41,80/42,15 48,10/48,67 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Автор:
Светлана Манько