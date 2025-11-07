Курс валют на 8-9 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8-9 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 7 листопада.

Курс долара

1 долар США – 42,08 грн.

Курс євро

1 євро – 48,52 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,41 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,00/42,06 Євро 48,62/48,77 Злотий 11,40/11,50

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 7 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,56/42,16 47,80/48,80 11,30/11,60 Ощадбанк 41,90/42,35 48,35/48,95 11,30/11,60 ПУМБ 41,90/42,50 48,30/49,00 11,20/11,50 Укргазбанк 41,90/42,35 48,35/48,95 11,30/11,60 Райффайзен 41,80/42,15 48,10/48,67 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.