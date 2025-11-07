- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 8-9 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8-9 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 7 листопада.
Курс долара
- 1 долар США – 42,08 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,52 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,41 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,00/42,06
|Євро
|48,62/48,77
|Злотий
|11,40/11,50
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 7 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,56/42,16
|47,80/48,80
|11,30/11,60
|Ощадбанк
|41,90/42,35
|48,35/48,95
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,90/42,50
|48,30/49,00
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,90/42,35
|48,35/48,95
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,80/42,15
|48,10/48,67
|11,20/11,50
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.