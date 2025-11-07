Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,02

EUR

48,52

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,07

42,00

EUR

48,75

48,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 8-9 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро, курс валют
Який курс долара та євро на вихідні / Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8-9 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 7 листопада.

Курс долара

  • 1 долар США – 42,08 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 48,52 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,41 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 42,00/42,06
Євро 48,62/48,77
Злотий 11,40/11,50

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 7 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,56/42,16 47,80/48,80 11,30/11,60
Ощадбанк 41,90/42,35 48,35/48,95 11,30/11,60
ПУМБ 41,90/42,50 48,30/49,00 11,20/11,50
Укргазбанк 41,90/42,35 48,35/48,95 11,30/11,60
Райффайзен 41,80/42,15 48,10/48,67 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.

Автор:
Світлана Манько